Україна отримає від ЄС 600 млн євро після траншу від МВФ - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна отримає 600 мільйонів євро допомоги від Європейського союзу після отримання 1 млрд доларів траншу від Міжнародного валютного фонду. Про це, виступаючи на засідання Ради регіонального розвиту, заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Нам намагалися окремі політикани, разом з нашими зовнішніми ворогами, поставити підніжку щодо прийняття рішень з МВФ. Чому це так важливо? Це не просто мільярд доларів, які потрібні країні, як повітря. Пов'язана з цим макрофінансова допомога ЄС, де ми також виконали всі критерії, яка вже надійде відразу після отримання коштів МВФ на рахунки в Нацбанк, - це 600 млн євро додаткових коштів", - сказав П.Порошенко.
Раніше МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.
Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ. У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ.
Нагадаємо, Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.