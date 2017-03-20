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Україна отримає від ЄС 600 млн євро після траншу від МВФ - П.Порошенко

Україна отримає від ЄС 600 млн євро після траншу від МВФ - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 11941 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна отримає 600 мільйонів євро допомоги від Європейського союзу після отримання 1 млрд доларів траншу від Міжнародного валютного фонду. Про це, виступаючи на засідання Ради регіонального розвиту, заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"Нам намагалися окремі політикани, разом з нашими зовнішніми ворогами, поставити підніжку щодо прийняття рішень з МВФ. Чому це так важливо? Це не просто мільярд доларів, які потрібні країні, як повітря. Пов'язана з цим макрофінансова допомога ЄС, де ми також виконали всі критерії, яка вже надійде відразу після отримання коштів МВФ на рахунки в Нацбанк, - це 600 млн євро додаткових коштів", - сказав П.Порошенко.

Раніше МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.

Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ. У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ.

Нагадаємо, Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.

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