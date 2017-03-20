Украина получит от ЕС 600 млн евро после транша от МВФ - П.Порошенко

"Нам пытались отдельные политиканы, вместе с нашими внешними врагами, поставить подножку по принятию решений с МВФ. Почему это так важно? Это не просто миллиард долларов, которые нужны стране, как воздух. Связанная с этим макрофинансовая помощь ЕС, где мы также выполнили все критерии, уже поступит сразу после получения средств МВФ на счета в Нацбанк, - это 600 млн евро дополнительных средств ", - сказал П.Порошенко.

Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины.

Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ . В Минфине объяснили причины исчезновения вопрос транша Украине с повестки дня МВФ.

Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.