Украина получит от ЕС 600 млн евро после транша от МВФ - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина получит 600 млн. евро помощи от Европейского союза после получения 1 млрд долларов транша от Международного валютного фонда. Об этом, выступая на заседании Совета регионального развитую, заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Нам пытались отдельные политиканы, вместе с нашими внешними врагами, поставить подножку по принятию решений с МВФ. Почему это так важно? Это не просто миллиард долларов, которые нужны стране, как воздух. Связанная с этим макрофинансовая помощь ЕС, где мы также выполнили все критерии, уже поступит сразу после получения средств МВФ на счета в Нацбанк, - это 600 млн евро дополнительных средств ", - сказал П.Порошенко.
Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины.
Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ . В Минфине объяснили причины исчезновения вопрос транша Украине с повестки дня МВФ.
Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.