Україна наростила відбір газу з ПСГ до 85 млн куб. м за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 грудня зменшився до 14,867 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 85,32 млн куб. м газу.
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При цьому в даних за 18 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 7,34 млн куб. м, з Угорщини - 6,81 млн куб. м, з Польщі - 2,01 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 48%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.