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Україна наростила експорт курятини до ЄС

Україна наростила експорт курятини до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. За 10 місяців поточного року Україна експортувала 111,4 тис. тонн, це на 5,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це свідчить статистична звітність Європейської комісії, передає УНН.

Сьогодні Україна в трійці лідерів з експорту м'яса птиці до ЄС.

Перше і друге місце займають Таїланд і Бразилія відповідно. За 10 місяців 2019-го країни експортували 271,8 тис. тонн і 270,9 тис. тонн м'яса птиці відповідно.

Нагадаємо, Україна утримує статус ключового постачальника м'яса птиці до ЄС протягом тривалого часу. Американські експерти спрогнозували рекордне зростання експорту української курятини у 2019 році - до 400 тис. тонн.

За останні п'ять років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.

Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.

Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.

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