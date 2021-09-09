Україна гратиме з Росією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2021 з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу завершила виступи на груповому етапі Євро-2021 на третьому місці — удруге поспіль українці пройшли в плей-оф фінальної частини континентальної першості. Наступним суперником українців стане — збірна Росії, пише УНН.
У групі Україна здобула три перемоги та двічі програла (Сербії та Польщі).
Деталі
Третє місце на стадії групового етапу означало, що в першому раунді плей-оф синьо-жовта збірна отримає в суперники команду, що фінішує другою в групі C.
До останнього туру на цю позицію претендували три збірні — Туреччина, Росія та Фінляндія (втратила шанси після останнього матчу росіян). А доля другого місця визначалася в очному матчі між Фінляндією та Туреччиною.
У випадку перемоги турків з рахунком 3:0 чи 3:1 саме вони виходили на Україну. Якщо матч завершувався з іншим результатом — друге місце діставалося Росії.
Перший сет матчу Туреччина — Фінляндія повністю залишився за фінами: вони розбили суперника з рахунком 25:17. Старт другої партії теж за фінами — 8:4. Однак після цього турки видали серію 14:2 і повністю перевернули хід партії, яку забрали з рахунком 25:16.
Третя партія була найбільш рівною, переможець визначився на тайбрейку — фіни не реалізували три сетболи і програли, 27:29. Четвертий сет у підсумку став ключовим для визначення суперника України.
Туреччина програвала майже усю партію, намагалася наздогнати наприкінці, але безуспішно — 25:18 на користь Фінляндії. А це означає, що матч перейшов у п’ятий сет — Росія автоматично стала суперником України в 1/8 фіналу Євро-2021.
Матч Україна — Росія в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2021 серед чоловіків відбудеться в суботу, 11 вересня. Він пройде у польському Ґданську, час початку — 18:30 за Києвом.