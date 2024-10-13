Українські полярники під час затемнення Сонця провели унікальні дослідження іоносфери

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9750 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 21205 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 37015 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50286 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84288 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67713 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79670 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94271 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87485 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180784 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11853 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7724 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9452 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6978 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6444 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 37022 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180785 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336355 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270210 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380518 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1314 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3194 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50289 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18898 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24023 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Українські полярники під час затемнення Сонця провели унікальні дослідження іоносфери

Київ • УНН

 • 48794 перегляди

На станції "Академік Вернадський" під час кільцевого затемнення Сонця проведено новий експеримент з вивчення іоносфери. Отримані дані важливі для прогнозування умов радіозв'язку та вдосконалення моделей іоносфери.

Українські полярники під час затемнення Сонця провели унікальні дослідження іоносфери

На українській полярній станції "Академік Вернадський" під час кільцевого затемнення Сонця було проведено новий експеримент, що стосується іоносфери. Отримані дані є надзвичайно важливими для прогнозування умов радіозв'язку між віддаленими регіонами світу, про це повідомили у у Національному антарктичному центрі, пише УНН.

Геофізики на станції "Академік Вернадський" провели нове важливе дослідження під час кільцевого затемнення Сонця, що відбулося на початку жовтня над Тихим океаном

- повідомили у Національному антарктичному центрі.

Деталі
Зокрема, проведено дослідження іоносфери - одного з верхніх шарів атмосфери, що містить велику кількість іонів та електронів. Цей шар здатний проводити електричний струм і відбивати високочастотні радіосигнали, що використовується для передачі інформації на далекі відстані.

Ультрафіолетове випромінювання Сонця переважно викликає іонізацію в іоносфері. Під час затемнення Сонце швидко перекривається Місяцем, що створює унікальні умови для досліджень, які неможливо провести в інший час. Таким чином, цей експеримент дозволив отримати нові дані про іоносферу.

Йдеться, що українські полярники вже багато років вивчають поширення високочастотних сигналів на наддовгі відстані, що необхідно для діагностики великих іоносферних неоднорідностей. Дослідження ведуться за допомогою цифрового приймально-вимірювального комплексу. Під час цьогорічної експедиції на станції встановили новий приймач WiNRADiO WR G35 DDC, здатний приймати сигнали одночасно на кількох частотах.

У центрі наголосили, що зараз за допомогою цього приймача під час затемнення були зафіксовані сигнали не лише канадської станції CHU, а й радіостанції WWVH, що знаходиться на Гаваях:

"Це дозволило отримати цінну інформацію про стан іоносфери безпосередньо в зоні затемнення".

Наприклад, вчені з’ясовували, як змінюється висота шарів іоносфери та кількість іонів під впливом швидких змін іонізувального випромінювання. Отримані дані мають велике значення для прогнозування умов радіозв’язку та вдосконалення моделей іоносфери, що використовуються для покращення позиціювання в глобальних супутникових навігаційних системах і зв’язку з супутниками, для прогнозування умов радіозв’язку між віддаленими регіонами світу тощо.

Рідкісне явище: українські полярники знову зафіксували південне полярне сяйво біля "Вернадського"17.09.24, 12:46 • 106889 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94