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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские полярники во время затмения Солнца провели уникальные исследования ионосферы

Украинские полярники во время затмения Солнца провели уникальные исследования ионосферы

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 03:04  •  714 просмотра

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На станции «Академик Вернадский» во время кольцевого затмения Солнца проведен новый эксперимент по изучению ионосферы. Полученные данные важны для прогнозирования условий радиосвязи и совершенствования моделей ионосферы.

На украинской полярной станции «Академик Вернадский» во время кольцевого затмения Солнца был проведен новый эксперимент, касающийся ионосферы. Полученные данные чрезвычайно важны для прогнозирования условий радиосвязи между отдаленными регионами мира, об этом сообщили в в Национальном антарктическом центре, пишет УНН.

Геофизики на станции «Академик Вернадский» провели новое важное исследование во время кольцевого затмения Солнца, которое произошло в начале октября над Тихим океаном

- сообщили в Национальном антарктическом центре.

Детали
В частности, проведено исследование ионосферы - одного из верхних слоев атмосферы, содержащего большое количество ионов и электронов. Этот слой способен проводить электрический ток и отражать высокочастотные радиосигналы, что используется для передачи информации на дальние расстояния.

Ультрафиолетовое излучение Солнца преимущественно вызывает ионизацию в ионосфере. Во время затмения Солнце быстро перекрывается Луной, что создает уникальные условия для исследований, которые невозможно провести в другое время. Таким образом, этот эксперимент позволил получить новые данные об ионосфере.

Речь идет о том, что украинские полярники уже много лет изучают распространение высокочастотных сигналов на сверхдлинные расстояния, что необходимо для диагностики больших ионосферных неоднородностей. Исследования ведутся с помощью цифрового приемно-измерительного комплекса. Во время нынешней экспедиции на станции установили новый приемник WiNRADiO WR G35 DDC, способный принимать сигналы одновременно на нескольких частотах.

В центре отметили, что сейчас с помощью этого приемника во время затмения были зафиксированы сигналы не только канадской станции CHU, но и радиостанции WWVH, находящейся на Гавайях:

«Это позволило получить ценную информацию о состоянии ионосферы непосредственно в зоне затмения».

Например, ученые выясняли, как меняется высота слоев ионосферы и количество ионов под влиянием быстрых изменений ионизирующего излучения. Полученные данные имеют большое значение для прогнозирования условий радиосвязи и совершенствования моделей ионосферы, используемых для улучшения позиционирования в глобальных спутниковых навигационных системах и связи со спутниками, для прогнозирования условий радиосвязи между отдаленными регионами мира и тому подобное.

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"17 сентября 2024, 09:46 • 106727 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество