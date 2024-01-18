Україна очікує на виділення 50 млрд євро на лютневому саміті ЄС, планує зустріч з прем'єром Словаччини для усунення можливих перепон - Шмигаль

Україна розраховує на позитивне рішення про виділення ЄС підтримки Україні обсягом 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Найближчими тижнями планується зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для зняття можливих перепон на шляху до реалізації цієї програми. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, пише УНН.

1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility. (...) Найближчими тижнями також плануємо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility - написав Шмигаль у Telegram.

З його слів, ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС. "Наш уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо", - зазначив очільник уряду.

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