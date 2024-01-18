Україна очікує на виділення 50 млрд євро на лютневому саміті ЄС, планує зустріч з прем'єром Словаччини для усунення можливих перепон - Шмигаль
Київ • УНН
Україна очікує отримати 50 мільярдів євро підтримки від ЄС. Українська сторона зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб обговорити потенційні перешкоди
Україна розраховує на позитивне рішення про виділення ЄС підтримки Україні обсягом 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Найближчими тижнями планується зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для зняття можливих перепон на шляху до реалізації цієї програми. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, пише УНН.
1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility. (...) Найближчими тижнями також плануємо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility
З його слів, ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС. "Наш уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо", - зазначив очільник уряду.
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