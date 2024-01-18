Украина ожидает выделения 50 млрд евро на февральском саммите ЕС, планирует встречу с премьером Словакии для устранения возможных преград - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина ожидает получить 50 миллиардов евро поддержки от ЕС. Украинская сторона встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить потенциальные препятствия
Украина рассчитывает на положительное решение о выделении ЕС поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility. В ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для снятия возможных препятствий на пути к реализации этой программы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, пишет УНН.
1 февраля состоится саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility. (...) В ближайшие недели также планируем встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все насущные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility
По его словам, эта программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины на пути в ЕС. "Наше правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем", - отметил глава правительства.
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