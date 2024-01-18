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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ожидает выделения 50 млрд евро на февральском саммите ЕС, планирует встречу с премьером Словакии для устранения возможных преград - Шмыгаль

Украина ожидает выделения 50 млрд евро на февральском саммите ЕС, планирует встречу с премьером Словакии для устранения возможных преград - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 32129 просмотра

Украина ожидает получить 50 миллиардов евро поддержки от ЕС. Украинская сторона встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить потенциальные препятствия

Украина рассчитывает на положительное решение о выделении ЕС поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility. В ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для снятия возможных препятствий на пути к реализации этой программы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, пишет УНН.

1 февраля состоится саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility. (...) В ближайшие недели также планируем встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все насущные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility

- написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, эта программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины на пути в ЕС. "Наше правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем", - отметил глава правительства.

Глава Еврокомиссии "уверена" в соглашении о помощи Украине на уровне 27-и членов ЕС, включая Венгрию17.01.24, 12:29 • 22850 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика

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