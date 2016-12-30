Учасників розбійного нападу на пенсіонерку заарештували на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Вінниччині заарештували злочинців, що напали і пограбували пенсіонерку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Встановлено, що група осіб, маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном, проникли на територію домоволодіння жінки похилого віку.
Чоловіки вчинили напад на пенсіонерку, застосувавши фізичне насильство. Забравши 2 200 гривень, два мобільних телефони марки «Нокіа 1280», з місця злочину зникли.
Правоохоронцями затримано двох підозрюваних, якими виявились неодноразово засуджені за аналогічні злочини жителі с. Дорожне, Вінницького району, а одного оголошено в розшук.
В ході проведення обшуків за місцем проживання останніх, виявлено речові докази – мобільні телефони потерпілої.
Злочинцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі по провадженню призначено ряд судових експертиз, слідство триває.
Санкція інкримінованої злочинцям статті 187 (розбій) КК України передбачає позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.