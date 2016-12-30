Участников разбойного нападения на пенсионерку арестовали в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Винницкой области арестовали преступников, которые напали и ограбили пенсионерку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что группа лиц, имея общий умысел на завладение чужим имуществом, проникли на территорию домовладения пожилые женщины.
Мужчины напали на пенсионерку, применив физическое насилие. Забрав 2200 гривен, два мобильных телефона марки "Нокиа 1280", с места преступления скрылись.
Правоохранители задержали двух подозреваемых, которыми оказались неоднократно судимые за аналогичные преступления жители с. Дорожное, Винницкого района, а один объявлен в розыск.
В ходе проведения обысков по месту жительства последних, обнаружены вещественные доказательства - мобильные телефоны потерпевшей.
Преступникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас по производству назначен ряд судебных экспертиз, следствие продолжается.
Санкция инкриминируемой преступникам статьи 187 (разбой) УК Украины предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.