УАФ і УПЛ ведуть переговори з Кабміном, щоб карантин вихідного дня не торкнувся чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. УАФ і УПЛ ведуть роботу з Кабміном, щоб можливий карантин вихідного дня не став на заваді для проведення матчів чемпіонату України, передає УНН з посиланням на tribuna.com
Кабмін найближчим часом може ввести карантин вихідного дня через епідеміологічну ситуацію. Якщо так, то проводити будь-які масові заходи буде заборонено і в суботу, і неділю. А це ставить під загрозу матчі УПЛ.
Як уточнює портал, в УПЛ та першій лізі до перерви залишилося провести чотири тури, в другій лізі — два.
“Всі матчі в Україні внутрішніх і міжнародних змагань проходять без глядачів”, — нагадується в повідомленні.
Як писав УНН, 9 листопада, збірна України провела перше тренування в Києві перед матчем з Польщею. Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 листопада.