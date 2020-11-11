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УАФ і УПЛ ведуть переговори з Кабміном, щоб карантин вихідного дня не торкнувся чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. УАФ і УПЛ ведуть роботу з Кабміном, щоб можливий карантин вихідного дня не став на заваді для проведення матчів чемпіонату України, передає УНН з посиланням на tribuna.com

Кабмін найближчим часом може ввести карантин вихідного дня через епідеміологічну ситуацію. Якщо так, то проводити будь-які масові заходи буде заборонено і в суботу, і неділю. А це ставить під загрозу матчі УПЛ.

Як уточнює портал, в УПЛ та першій лізі до перерви залишилося провести чотири тури, в другій лізі — два.

“Всі матчі в Україні внутрішніх і міжнародних змагань проходять без глядачів”, — нагадується в повідомленні.

Як писав УНН, 9 листопада, збірна України провела перше тренування в Києві перед матчем з Польщею. Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 листопада.

Українські Національні Новини

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