УАФ и УПЛ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не коснулся чемпионата Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 31132 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 54492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 108737 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 91303 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114180 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91924 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99196 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102944 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101552 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101355 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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УАФ и УПЛ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не коснулся чемпионата Украины

УАФ и УПЛ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не коснулся чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 12879 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. УАФ и УПЛ ведут работу с Кабмином, чтобы возможный карантин выходного дня не стал помехой для проведения матчей чемпионата Украины, передает УНН со ссылкой на tribuna.com

Кабмин в ближайшее время может ввести карантин выходного дня из-за эпидемиологической ситуации. Если так, то проводить любые массовые мероприятия будет запрещено и в субботу, и воскресенье. А это ставит под угрозу матчи УПЛ.

Как уточняет портал, в УПЛ и первой лиге до перерыва осталось провести четыре тура, во второй лиге — два.

“Все матчи в Украине внутренние и международные соревнования проходят без зрителей”, — напоминается в сообщении.

Как писал УНН, 9 ноября, сборная Украины провела первую тренировку в Киеве перед матчем с Польшей. Поединок состоится сегодня, 11 ноября.

Украинские Национальные Новости

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