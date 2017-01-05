У Житомирі облаштували 13 пунктів обігріву
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 січня. УНН. Тринадцять пунктів обігріву облаштували у Житомирі, повідомляє УНН прес-служба Житомирської міської ради.
Пункти облаштовані на базах ВЖРЕП.
Нагадаємо, із 6 січня у Києві в приміщеннях житлово-комунальних організацій, медичних установ та центрів соціального забезпечення функціонуватимуть 30 стаціонарних пунктів обігріву.
На різдвяні свята в Україні очікуються снігопади, в окремих областях може випасти до 35 см снігу.