В Житомире обустроили 13 пунктов обогрева
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 января. УНН. Тринадцать пунктов обогрева открыли в Житомире, сообщает УНН пресс-служба Житомирского городского совета.
Пункты оснащены на базах ВЖРЕП.
Напомним, с 6 января в Киеве в помещениях жилищно-коммунальных организаций, медицинских учреждений и центров социального обеспечения будут функционировать 30 стационарных пунктов обогрева.
На рождественские праздники в Украине ожидаются снегопады, в отдельных областях может выпасть до 35 см снега.