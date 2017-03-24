У законопроекті щодо українських квот на ТБ є дискусійні моменти - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Під час підготовки законопроекту про збільшення квот української мови на телебаченні до другого читання потрібно відкорегувати у документі те, що викликає дискусії. Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу “Рада”, передає УНН.
“Був зроблений перший крок. Очевидно, буде ще певна дискусія по окремих положеннях до другого читання, бо є дискусійні моменти. Я бачився з громадськістю, і вони проговорювали, як можна їх скорегувати”, — сказав він.
На думку А.Парубія, для підготовки законопроекту про збільшення квот української мови на телебаченні буде проведена велика робота.
Він висловив сподівання, що Верховна Рада незадовго вийде на прийняття закону в цілому.
Нагадаємо, 16 березня ВР прийняла за основу закон про україномовні квоти на телебаченні.