В законопроекте относительно украинских квот на ТВ есть дискуссионные моменты - А.Парубий

"Был сделан первый шаг. Очевидно, будет еще определенная дискуссия по отдельным положениям ко второму чтению, потому что есть дискуссионные моменты. Я виделся с общественностью, и они проговаривали, как можно их скорректировать", - сказал он.

По мнению А.Парубия, для подготовки законопроекта об увеличении квот украинского языка на телевидении будет проведена большая работа.

Он выразил надежду, что Верховная Рада скоро выйдет на принятие закона в целом.

Напомним, 16 марта ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении.