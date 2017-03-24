В законопроекте относительно украинских квот на ТВ есть дискуссионные моменты - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. При подготовке законопроекта об увеличении квот украинского языка на телевидении ко второму чтению нужно откорректировать в документе то, что вызывает дискуссии. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.
"Был сделан первый шаг. Очевидно, будет еще определенная дискуссия по отдельным положениям ко второму чтению, потому что есть дискуссионные моменты. Я виделся с общественностью, и они проговаривали, как можно их скорректировать", - сказал он.
По мнению А.Парубия, для подготовки законопроекта об увеличении квот украинского языка на телевидении будет проведена большая работа.
Он выразил надежду, что Верховная Рада скоро выйдет на принятие закона в целом.
Напомним, 16 марта ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении.