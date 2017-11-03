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У ЄС чекають оновлення Рахункової палати в Україні

У ЄС чекають оновлення Рахункової палати в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада має знайти порозуміння щодо кадрових призначень у Рахункову палату, оновлення якої чекають у Євросоюзі. Про це на сторінці у Facebook написала перший заступник голови ВР Ірина Геращенко за підсумками зустрічі з головою Верховної контрольної палати Польщі Кшиштофом Квятковскі, передає УНН.

"Польська делегація щиро відзначила ту велику позитивну роботу парламенту щодо зміни українського законодавства в багатьох сферах: освітній, медичній, судовій. В Польщі і в ЄС чекають оновлення Рахункової палати України, це дійсно важливо, наші партнери мають бути впевненими, що технічна допомога ЄС витрачається за цільовим призначенням і ефективно", – написала вона.

"Я стою на позиції, що професійна, оновлена Рахункова палата потрібна, в першу чергу, самій Україні, тому важливо, аби парламент знайшов порозуміння в вирішенні кадрових питань і призначень ще цієї сесії", – зазначила І.Геращенко.

З її слів, у польських колег дуже великий інтерес до безпекової і гуманітарної ситуації на Донбасі і в Криму, цим темам була присвячена велика частина зустрічі.

Нагадаємо, наступного пленарного тижня Рада займеться кадрами і Держбюджетом.

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