У ЄС чекають оновлення Рахункової палати в Україні

"Польська делегація щиро відзначила ту велику позитивну роботу парламенту щодо зміни українського законодавства в багатьох сферах: освітній, медичній, судовій. В Польщі і в ЄС чекають оновлення Рахункової палати України, це дійсно важливо, наші партнери мають бути впевненими, що технічна допомога ЄС витрачається за цільовим призначенням і ефективно", – написала вона.

"Я стою на позиції, що професійна, оновлена Рахункова палата потрібна, в першу чергу, самій Україні, тому важливо, аби парламент знайшов порозуміння в вирішенні кадрових питань і призначень ще цієї сесії", – зазначила І.Геращенко.

З її слів, у польських колег дуже великий інтерес до безпекової і гуманітарної ситуації на Донбасі і в Криму, цим темам була присвячена велика частина зустрічі.

Нагадаємо, наступного пленарного тижня Рада займеться кадрами і Держбюджетом.