В ЕС ждут обновления Счетной палаты в Украине

"Польская делегация искренне отметила ту большую положительную работу парламента по изменению украинского законодательства во многих сферах: образовательной, медицинской, судебной. В Польше и в ЕС ждут обновления Счетной палаты Украины, это действительно важно, наши партнеры должны быть уверены, что техническая помощь ЕС расходуется по целевому назначению и эффективно", - написала она.

"Я стою на позиции, что профессиональная, обновленная Счетная палата нужна, в первую очередь, самой Украине, поэтому важно, чтобы парламент нашел понимание в решении кадровых вопросов и назначений еще этой сессии", - отметила И.Геращенко.

По ее словам, у польских коллег очень большой интерес к безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, этим темам была посвящена большая часть встречи.

Напомним, на следующей пленарной неделе Рада займется кадрами и Госбюджетом.