У ВР знову заблокували зниження "зеленого" тарифу

Мова про проект постанови про скасування рішення від 21 липня 2020 року про прийняття у другому читанні і в цілому як ЗУ законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел" (№3658).

Автором вказаної постанови є народний депутат, член депутатської групи "Партія "За Майбутнє" Анна Скороход. Наразі текст постанови відсутній.

Зазначимо, поки ця постанова не буде проголосована у парламенті, який завершив свою роботу до вересня, законопроект по "зеленій" енергетиці не зможе бути підписаний Президентом. За словами нардепа від "Слуги Народу" Олександра Качури, позачергової сесії ВР найближчим часом не планується.

Нагадаємо, спроба відтягування підписання законопроекту означатиме дію нинішніх надмірних тарифів, які вигідні бізнесу і невигідні споживачам.