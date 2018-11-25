У ВМС не знають, чи чинили наші військові моряки спротив росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У прес-службі командування Військово-Морських сил Збройних Сил України наразі немає інформації про те, чи чинили наші військові моряки спротив росіянам при захоплені суден, передає УНН.
“Наразі такої інформації немає”, — сказали у прес-службі командування ВМС ЗСУ, відповідаючи на запитання, чи чинили українські моряки спротив під час захоплення суден росіянами і чи відповідали вогнем на збройну агресію.
Як повідомляв УНН, Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шесторо українських військових. Також не виключено захоплення суден.