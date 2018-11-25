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У ВМС не знають, чи чинили наші військові моряки спротив росіянам

У ВМС не знають, чи чинили наші військові моряки спротив росіянам

Київ • УНН

 • 15313 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У прес-службі командування Військово-Морських сил Збройних Сил України наразі немає інформації про те, чи чинили наші військові моряки спротив росіянам при захоплені суден, передає УНН.

“Наразі такої інформації немає”, — сказали у прес-службі командування ВМС ЗСУ, відповідаючи на запитання, чи чинили українські моряки спротив під час захоплення суден росіянами і чи відповідали вогнем на збройну агресію.

Як повідомляв УНН, Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шесторо українських військових. Також не виключено захоплення суден.

Українські Національні Новини

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