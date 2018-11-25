В ВМС не знают, оказали ли наши военные моряки сопротивление россиянам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В пресс-службе командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины пока нет информации о том, оказали ли наши военные моряки сопротивление россиянам при захвате кораблей, передает УНН.
"Сейчас такой информации нет", - сказали в пресс-службе командования ВМС ВСУ, отвечая на вопрос, оказывали украинские моряки сопротивление при захвате судов россиянами и отвечали ли огнем на вооруженную агрессию.
Как сообщал УНН, Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесторо украинских военных. Также не исключено захвата судов.