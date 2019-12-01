У Венеції проходить референдум про автономію

ukru
18:19 • 48079 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 106443 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107206 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 155792 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 129933 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 153853 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147004 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128759 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172433 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268854 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
49 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113643 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 96471 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106393 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120393 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105852 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85286 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 155793 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 153854 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147004 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 48083 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 26783 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 23774 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105852 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113643 перегляди
Актуальне
У Венеції проходить референдум про автономію

У Венеції проходить референдум про автономію

Київ • УНН

 • 9766 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Жителі Венеції в неділю — вже в п’ятий раз — йдуть на референдум, щоб вирішити питання про автономію міста від материкового промислового центру Местре. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Повідомляється, що голосування проходить на тлі найсильніших з 1966 року повеней.

Венеція має 11 населених островів і контролювала власну адміністрацію, допоки фашистський режим Беніто Муссоліні об’єднав її з промисловим Местре в 1926 році. Все було відносно добре, пише видання, поки населення Венеції не зменшилося, Местре не виросло, а гроші, призначені для збереження перших, були спрямовані на розвиток останніх.

Населення Венеції скоротилося з приблизно 175 000 чоловік в роки після Другої світової війни до 55 000 сьогодні. І хоча в Местре проживає майже втричі більше людей, ті, хто проводить там кампанію за автономію, кажуть, що жителі також залишають місто, так як це в основному місце, яке обслуговує туристів, єдина мета яких — побачити Венецію.

“Ми переконані, що двома місцями негайно потрібні дві різні адміністрації з двома різними мерами, так як проблеми дуже різні”, — сказала Марія Лаура Фаччіні, прес-секретар культурної асоціації Mestre Mia.

Луїджі Бругнаро, мер Венеції, категорично проти референдуму і навіть зробив юридичні дії, щоб спробувати заблокувати його, незважаючи на обіцянку своєї передвиборної кампанії під час голосування в 2015 році, пише видання. Він закликав громадян відмовитися від голосування, стверджуючи, що незалежність обійдеться величезною ціною і що для того, щоб вирішити бюрократичні питання, потрібні роки.

Також повідомляється, що місцева влада, схоже, робить все можливе, щоб забезпечити низьку явку виборців. Тільки шість плакатів рекламують референдум на головному острові Венеції, в той час як ті, хто вивісив плакати біля своїх будинків на захист незалежності, на минулому тижні отримали розпорядження поліції прибрати їх — в іншому випадку їм загрожує штраф за “передвиборчу агітацію”.

Як повідомляв УНН, у Венеції в середині листопада був введений режим надзвичайної ситуації через повінь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18