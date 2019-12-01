У Венеції проходить референдум про автономію

Повідомляється, що голосування проходить на тлі найсильніших з 1966 року повеней.

Венеція має 11 населених островів і контролювала власну адміністрацію, допоки фашистський режим Беніто Муссоліні об’єднав її з промисловим Местре в 1926 році. Все було відносно добре, пише видання, поки населення Венеції не зменшилося, Местре не виросло, а гроші, призначені для збереження перших, були спрямовані на розвиток останніх.

Населення Венеції скоротилося з приблизно 175 000 чоловік в роки після Другої світової війни до 55 000 сьогодні. І хоча в Местре проживає майже втричі більше людей, ті, хто проводить там кампанію за автономію, кажуть, що жителі також залишають місто, так як це в основному місце, яке обслуговує туристів, єдина мета яких — побачити Венецію.

“Ми переконані, що двома місцями негайно потрібні дві різні адміністрації з двома різними мерами, так як проблеми дуже різні”, — сказала Марія Лаура Фаччіні, прес-секретар культурної асоціації Mestre Mia.

Луїджі Бругнаро, мер Венеції, категорично проти референдуму і навіть зробив юридичні дії, щоб спробувати заблокувати його, незважаючи на обіцянку своєї передвиборної кампанії під час голосування в 2015 році, пише видання. Він закликав громадян відмовитися від голосування, стверджуючи, що незалежність обійдеться величезною ціною і що для того, щоб вирішити бюрократичні питання, потрібні роки.

Також повідомляється, що місцева влада, схоже, робить все можливе, щоб забезпечити низьку явку виборців. Тільки шість плакатів рекламують референдум на головному острові Венеції, в той час як ті, хто вивісив плакати біля своїх будинків на захист незалежності, на минулому тижні отримали розпорядження поліції прибрати їх — в іншому випадку їм загрожує штраф за “передвиборчу агітацію”.

Як повідомляв УНН, у Венеції в середині листопада був введений режим надзвичайної ситуації через повінь.