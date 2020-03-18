У великих містах поліцейські перевірятимуть послуги перевезення пасажирів в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області вже створені мобільні групи поліцейських, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень в умовах карантину. Про це заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
"У Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області створені спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень. В усіх інших регіонах цю роботу проводитимуть співробітники Патрульної поліції", - зазначив Клименко.
Він нагадав, що відсьогодні на всій території держави заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. А у громадському транспорті на міських маршрутах, дозволено одночасно перевозити лише до 10 пасажирів.
"Поліцейські контролюватимуть виконання цих норм. При цьому наголошую: наше основне завдання – роз’яснити людям необхідність чіткого дотримання запроваджених алгоритмів. Ми працюватимемо не для того, щоби покарати, а для того – щоби попередити. Однак у випадку виявлення порушень діятимемо, як того вимагає Закон", - додав він.
Нагадаємо, уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких: заборона на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні та на перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі.