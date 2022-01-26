У Цитрусі відстояли компанію: Геннадій Корбан не має відношення до бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Близько року тому Геннадій Корбан заявив про отримання 50% частки компанії Цитрус. І раніше у компанії заявляли, що це безпідставна брехня з метою маніпуляції розумами читачів.
Зараз Цитрус довів у суді першої та апеляційної інстанцій, що г-н Корбан ніколи не мав і не має жодного відношення до жодної з компаній групи Цитрус, а сьогодні це рішення було виконано:
У компанії заявили, що тепер читаючи чергові замовні статті, можна не сумніватися в реальних намірах г-на Корбана.
“З самого початку г-н Корбан спотворював інформацію, очорняв репутацію Цитрусу і вводив в оману своїх читачів. Більше того, використовуючи матеріальні та адміністративні ресурси, до цього шоу було залучено певні засоби мас-медіа. До речі, Плінський на підтанцьовці має певний тембр голосу”, — коментує прес-служба Цитрусу.
Нагадаємо, раніше рітейлер опублікував допис на своїх сторінках у соцмережах, де більш докладно пояснили схему та цілі спроб рейдерського захоплення компанії.
“Зараз 2022 рік і рейдерські прийоми з 90-х не пройдуть, але зізнаємося чесно: це забирає у нас багато сил”, — додають у прес-службі Цитрусу.
Цитрус — велика українська спеціалізована мережа магазинів гаджетів та аксесуарів, створена у 2000 році. Компанія налічує 69 магазинів у 19 містах України, 10 сервісних центрів, 3 точки прокату електротранспорту, а також інтернет-магазин https://www.ctrs.com.ua.