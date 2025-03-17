У центрі Львова на площі Ринок "вибухнув" підземний кабель
Київ • УНН
У центрі Львова, поблизу «Копальні кави», вибухнув підземний електричний кабель. На щастя, ніхто не постраждав, причини інциденту з'ясовують фахівці «Львівобленерго».
У центрі Львова вибухнув підземний електричний кабель, ніхто не постраждав, причини інциденту з'ясовуються, повідомили у Львівській міські раді у Telegram у понеділок, пише УНН.
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"За інформацією Галицької районної адміністрації, сьогодні на площі Ринок, неподалік "Копальні кави", "вибухнув" підземний електричний кабель", - ідеться у повідомленні.
"Ніхто з пішоходів не постраждав", - зазначили у міськраді.
Кабель знаходиться на балансі ПАТ "Львівобленерго", відтак зараз фахівці підприємства з’ясовують причину події.
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