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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У центрі Львова на площі Ринок "вибухнув" підземний кабель

Київ • УНН

 • 22496 перегляди

У центрі Львова, поблизу «Копальні кави», вибухнув підземний електричний кабель. На щастя, ніхто не постраждав, причини інциденту з'ясовують фахівці «Львівобленерго».

У центрі Львова на площі Ринок "вибухнув" підземний кабель

У центрі Львова вибухнув підземний електричний кабель, ніхто не постраждав, причини інциденту з'ясовуються, повідомили у Львівській міські раді у Telegram у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За інформацією Галицької районної адміністрації, сьогодні на площі Ринок, неподалік "Копальні кави", "вибухнув" підземний електричний кабель", - ідеться у повідомленні.

"Ніхто з пішоходів не постраждав", - зазначили у міськраді.

Кабель знаходиться на балансі ПАТ "Львівобленерго", відтак зараз фахівці підприємства з’ясовують причину події.

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Юлія Шрамко

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