В центре Львова на площади Рынок "взорвался" подземный кабель

В центре Львова взорвался подземный электрический кабель, никто не пострадал, причины инцидента выясняются, сообщили во Львовском городском совете в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По информации Галицкой районной администрации, сегодня на площади Рынок, неподалеку от "Копальни кави", "взорвался" подземный электрический кабель", - говорится в сообщении.

"Никто из пешеходов не пострадал", - отметили в горсовете.

Кабель находится на балансе ОАО "Львовоблэнерго", поэтому сейчас специалисты предприятия выясняют причину происшествия.

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