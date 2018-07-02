У травні середній розмір комуналки на одного українця сягав 875 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У травні на одного власника особового рахунку припадало у середньому 875,4 грн нарахувань за житлово-комунальні послуги, передає УНН з посиланням на повідомлення Держстатистики.
“Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт*год), на одного власника особового рахунку у травні 2018 року становили 875,4 грн”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на кінець травня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 17,1 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води — 12,3 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 3,7 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 2,5 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,5 млрд грн, за постачання електричної енергії — 3,9 млрд грн.
У травні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 6,8 млрд грн (100,7% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії — 3 млрд грн (107,5% нарахованих за цей період сум).
Нагадаємо, НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.