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У травні середній розмір комуналки на одного українця сягав 875 грн

У травні середній розмір комуналки на одного українця сягав 875 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У травні на одного власника особового рахунку припадало у середньому 875,4 грн нарахувань за житлово-комунальні послуги, передає УНН з посиланням на повідомлення Держстатистики.

“Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт*год), на одного власника особового рахунку у травні 2018 року становили 875,4 грн”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на кінець травня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 17,1 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води — 12,3 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 3,7 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 2,5 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,5 млрд грн, за постачання електричної енергії — 3,9 млрд грн.

У травні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 6,8 млрд грн (100,7% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії — 3 млрд грн (107,5% нарахованих за цей період сум).

Нагадаємо, НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.

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