У “терористичній” справі компанії Рибалки заарештовано майно і кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Апеляційний суд Сумської області в рамках справи щодо фінансування тероризму з боку компаній родинного бізнесу нардепа Сергія Рибалки залишив під арештом майно і гроші, вилучені під час обшуків. Про це йдеться у єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Відповідно до документу, в рамках кримінального провадження “в ході якого розслідуються обставини здійснення працівниками та службовими особами ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“, що входить до складу корпорації „S.Group“, за попередньою змовою між собою, а також іншими юридичними та фізичними особами, фінансування терористичних організацій самопроголошених „ДНР“ та „ЛНР“” у жовтні минулого року були проведені обшуки та вилучено майно.
Тоді ж Зарічний районний суд м. Суми наклав арешт на це майно.
Пізніше захист спробував в апеляції оскаржити рішення попередньої інстанції. Однак, розглянувши матеріали справи, Апеляційний суд Сумської області у задоволені скарг адвокатів відмовив.
Зазначається, що серед арештованого майна є грошові кошти, кілька ноутбуків, фінансово-господарська документація ТОВ “Нова Компанія 2006” та касова книга на 2017 рік з написом на лицьовому боці “Маріуполь Ф-2”.
Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, йдеться про бізнес на території ОРДЛО.
Раніше журналіст Казанський опублікував документи, що вказують на роботу компаній, які входять до корпорації “S.Group”, з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.
Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.