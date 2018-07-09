У Таїланді врятували ще одного підлітка із затопленої печери

На даний момент немає ніяких подробиць його порятунку і стану здоров'я.



Рятувальна операція триває.



Сьогодні вранці, в Таїланді відновили операцію з порятунку дітей із затопленої печери в північній частині Таїланду, де футбольна команда хлопчиків разом з тренером потрапила в пастку більш ніж два тижні тому. З печери вивели п'яту дитину.



Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв'язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих в печері людей.

Рятувальники почали операцію по евакуації людей з Кхао Луанг 8 липня. Протягом дня із затопленої печери вивели чотирьох дітей. Після цього операція була припинена.