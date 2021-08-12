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У суботу "Нацкорпус" пікетуватиме офіс Зеленського

У суботу "Нацкорпус" пікетуватиме офіс Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У суботу 14-го серпня о 13.00 біля Офісу Президента Володимира Зеленського “Національний Корпус” проведе протестну акцію проти політичних репресій та намірів влади йти на поступки у перемовинах щодо подальшої долі ОРДЛО та Криму. Про це повідомляє офіційний сайт партії.

“Цієї суботи ми вийдемо до Офісу президента, аби заявити: влада готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів. Репресії, політичні переслідування, дискредитація націоналістичного руху та маніпуляції суспільною думкою — все це покликане унеможливити протести активної патріотичної спільноти”, — зазначено в анонсі акції.

Нагадаємо, що 5-го серпня у Харкові Служба безпеки України провела обшуки й арештувала ветеранів та активістів “Національного Корпус”. Їх звинувачують у створенні злочинної групи. Як з’ясувалося пізніше, вся вилучена при затриманні зброя є офіційно зареєстрованою.

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