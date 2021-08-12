У суботу "Нацкорпус" пікетуватиме офіс Зеленського

“Цієї суботи ми вийдемо до Офісу президента, аби заявити: влада готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів. Репресії, політичні переслідування, дискредитація націоналістичного руху та маніпуляції суспільною думкою — все це покликане унеможливити протести активної патріотичної спільноти”, — зазначено в анонсі акції.

Нагадаємо, що 5-го серпня у Харкові Служба безпеки України провела обшуки й арештувала ветеранів та активістів “Національного Корпус”. Їх звинувачують у створенні злочинної групи. Як з’ясувалося пізніше, вся вилучена при затриманні зброя є офіційно зареєстрованою.