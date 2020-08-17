У столиці Сомалі бойовики напали на готель: щонайменше 20 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Понад 20 людей стали в неділю жертвами збройного нападу бойовиків на “Еліт-готель” в столиці Сомалі Могадішо, розташований на міській набережній. Про це повідомило видання Somali Guardian з посиланням на місцеві служби безпеки, передає УНН.
За його інформацією, понад 30 осіб отримали поранення. Серед загиблих і постраждалих — урядовці. Представник Міністерства інформації Сомалі Ісмаель Мухтаар Омар повідомив, що спецназ африканської республіки ліквідував всіх бойовиків.
“Спецназ Сомалі завершив чотиригодинну облогу Elite Hotel в Могадішо, ліквідувавши останнього нападника”, — написав він на своїй сторінці в Twitter. Омар також додав, що силовикам вдалося врятувати 205 людей, які були взяті в заручники.
Раніше AFP повідомило про п’ять жертв нападу на столичний готель, а сомалійський інформаційний портал “Губджуг ньюс” інформував про 28 поранених.
Атака терористів почалася з підриву начиненого вибухівкою автомобіля біля готелю. Потім бойовики прорвалися всередину готелю і, захопивши заручників з числа постояльців, забарикадувалися на п’ятому поверсі. Зав’язалася інтенсивна перестрілка між ними і прибулими до готелю бійцями елітних підрозділів сомалійської армії.
За словами влади, напад вчинили бойовики ісламістської терористичної угруповання “Аш-Шабаб”.