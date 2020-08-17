В столице Сомали боевики напали на отель: не менее 20 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Более 20 человек стали в воскресенье жертвами вооруженного нападения боевиков на “Элит-отель” в столице Сомали Могадишо, расположенный на городской набережной. Об этом сообщило издание Somali Guardian со ссылкой на местные службы безопасности, передает УНН.
По его информации, более 30 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших — правительственные чиновники. Представитель Министерства информации Сомали Исмаэль Мухтаар Омар сообщил, что спецназ африканской республики ликвидировал всех боевиков.
“Спецназ Сомали завершил четырехчасовую осаду Elite Hotel в Могадишо, ликвидировав последнего нападавшего”, — написал он на своей странице в Twitter. Омар также добавил, что силовикам удалось спасти 205 человек, которые были взяты в заложники.
Ранее AFP сообщило о пяти жертвах нападения на столичный отель, а сомалийский информационный портал “Губджуг ньюс” информировал о 28 раненых.
Атака террористов началась с подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля около отеля. Затем боевики прорвались внутрь отеля и, захватив заложников из числа постояльцев, забаррикадировались на пятом этаже. Завязалась интенсивная перестрелка между ними и прибывшими к отелю бойцами элитных подразделений сомалийской армии.
По словам властей, нападение совершили боевики исламистской террористической группировки “Аш-Шабаб”.