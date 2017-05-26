У США жінка народила відразу шістьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В одному з пологових будинків США у жінки народилось одразу шестеро дітей після 17 років очікування, передає УНН з посиланням на Washington Post.
Вихідці з Нігерії Аджібола і Адебойя Тайво, які живуть в Річмонді (штат Віргінія), нещодавно стали батьками трьох хлопчиків і трьох дівчаток. Пологи з кесаревим розтином приймала бригада з 40 медиків.
Відзначається, що найменший з новонароджених дітей важив при народженні близько 500 грамів, а найбільший - трохи більше 1 кг. Мати і батько малюків до сих пір не можуть повірити в таке щастя і з нетерпінням чекають дітей додому.
Як повідомляв УНН, у Києві народилася перша у 2017 році трійня.