В США женщина родила сразу шестерых детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В одном из роддомов США у женщины родился сразу шестеро детей после 17 лет ожидания, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
Выходцы из Нигерии Аджибола и Адебойя Тайво, которые живут в Ричмонде (штат Виргиния), недавно стали родителями трех мальчиков и трех девочек. Роды с кесаревым сечением принимала бригада из 40 медиков.
Отмечается, что самый маленький из новорожденных при рождении около весил 500 граммов, а самый большой - чуть больше 1 кг. Мать и отец детей до сих пор не могут поверить в такое счастье и с нетерпением ждут детей домой.
Как сообщал УНН, в Киеве родилась первая в 2017 году тройня .