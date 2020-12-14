У США затвердили рекомендації щодо вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У США глава Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) Роберт Редфилд у неділю підписав рекомендацію групи консультантів CDC про використання вакцини від COVID-19, розробленої компанією Pfizer, пише “Голос Америки”, передає УНН.
“Я з гордістю підписав рекомендацію Консультативної комітету з практикам імунізації про використання розробленої компанією Pfizer вакцини від COVID-19 для осіб 16 років і старше”, — сказав Редфілд.
Повідомлення про це також з’явилося на сторінці CDC Twitter: “CDC прийняв рекомендацію Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) щодо першої дозволеної вакцини COVID19 для людей віком від 16 років. Спочатку слід зробити щеплення медичному персоналу та мешканцям закладів довгострокового догляду”.
У суботу Консультативний комітет по практикам імунізації (ACIP) США в складі 11 експертів одностайно рекомендував вакцину для щеплення американців у віці 16 років і старше.
У п’ятницю Управління по контролю за якістю продуктів харчування та медикаментів в надзвичайному порядку дозволило використання вакцини.
Як повідомляв УНН, завод Pfizer у штаті Мічиган вже почав відправку першої партії вакцини від COVID-19 до розподільчих центрів в США. Вакцинацію планують розпочати сьогодні.
CDC has accepted the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendation of the first authorized #COVID19 vaccine for people 16 years and older. Healthcare personnel and long-term care facility residents should be vaccinated first. More: https://t.co/cYJxH31I3F pic.twitter.com/rBioalKbbP— CDC (@CDCgov) December 13, 2020