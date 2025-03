У США затвердили рекомендації щодо вакцини від COVID-19

“Я з гордістю підписав рекомендацію Консультативної комітету з практикам імунізації про використання розробленої компанією Pfizer вакцини від COVID-19 для осіб 16 років і старше”, — сказав Редфілд.

Повідомлення про це також з’явилося на сторінці CDC Twitter: “CDC прийняв рекомендацію Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) щодо першої дозволеної вакцини COVID19 для людей віком від 16 років. Спочатку слід зробити щеплення медичному персоналу та мешканцям закладів довгострокового догляду”.

У суботу Консультативний комітет по практикам імунізації (ACIP) США в складі 11 експертів одностайно рекомендував вакцину для щеплення американців у віці 16 років і старше.

У п’ятницю Управління по контролю за якістю продуктів харчування та медикаментів в надзвичайному порядку дозволило використання вакцини.

Як повідомляв УНН, завод Pfizer у штаті Мічиган вже почав відправку першої партії вакцини від COVID-19 до розподільчих центрів в США. Вакцинацію планують розпочати сьогодні.

CDC has accepted the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendation of the first authorized #COVID19 vaccine for people 16 years and older. Healthcare personnel and long-term care facility residents should be vaccinated first. More: https://t.co/cYJxH31I3F pic.twitter.com/rBioalKbbP

— CDC (@CDCgov) December 13, 2020