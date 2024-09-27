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27 вересня: Всесвітній день туризму, День чеського пива

27 вересня: Всесвітній день туризму, День чеського пива

Київ • УНН

 • 111908 перегляди

27 вересня відзначається Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Історія туризму сягає стародавніх часів, а сьогодні це розвинена галузь з різноманітними видами тематичних подорожей.

Сьогодні, 27 вересня, усі любителі подорожей можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, пише УНН.

Подорожі з метою відпочинку існували ще зі стародавніх часів. Зокрема, є документальні свідчення, що греки полюбляли подорожувати до Єгипту, щоб подивитися на піраміди.

Римляни за тисячі кілометрів вирушали, щоб відпочити на термальних водах.

У ХVІІ-ХVІІІ  століттях у Європі почали з’являтися підприємливі люди, які допомагали іншим організовувати дальні мандрівки. Саме їх можна назвати першими менеджерами з туризму.

У 1841 році британець Томас Кук організував першу комерційну туристичну мандрівку для 500 людей, а вже за два роки заснував туристичне товариство.

Тоді туризм був привілеєм виключно багатих людей. Ситуація почала змінюватися в середині ХХ століття, коли заради розвитку галузі туристичні оператори, надавачі транспортних послуг почали активну співпрацю.

У 1946 році був створений Міжнародний союз офіційних туристичних організацій. У 1970 році він був трансформований у Всесвітню туристичну організацію, статут якої був прийнятий саме 27 вересня.

Сучасний туризм - це не просто подорож до іншої країни, поїздка на море чи мандрівка в гори. Туроператори пропонують багато видів тематичних подорожей. Зокрема, є гастрономічний, культурний, медичний, екологічний, спортивний туризм, тощо.

З 1998 року указом президента був заснований День туризму в Україні, який так само відзначається 27 вересня.

Долучитися до Всесвітнього дня туризму можна, наприклад, поїздкою до Чехії на святкування Дня чеського пива.

Вперше про чеське пиво згадується в документах XI століття, в 1088 році князь Бржетислав розпорядився видати кілька мішків хмелю ченцям для варіння пива в фортеці Вишеграда. А в 1188 році згадується пивоварня в місті Брно, це найперші відомості про такий заклад на території Чехії. Перша школа пивоварів з'явилася в Чехії ще в XVIII столітті.

Тривалий час в Чехії діяло "правило милі", для того, щоб не створювати один одному конкуренцію, пивоварні повинні були перебувати на відстані не менше однієї милі один від одного. Деякі пивовари змушені були селитися на далеких околицях міст, а якщо напій був належної якості, чисельність населення тут стрімко збільшувалася.

Чехія вже багато років поспіль є світовим лідером зі споживання пива на душу населення на рік – близько 150 літрів. В Україні, до речі, цей показник коливається в межах 60 літрів.

Також 27 вересня розпочинається Всесвітній тиждень без м’яса. Подію, яка нині найбільш популярна у США, Канаді, Великій Британії та Новій Зеландії, у 2013 році започаткували активістки Лейні Брейчер і Меліса Хоббс.

У цей тиждень усі бажаючі мають змогу свідомо відмовитися від споживання м’яса, проводяться різноманітні заходи, під час яких людей переконують у перевагах вегетаріанства.

Нині 70% вегетаріанців у світі це жителі Індії. Згідно деяких досліджень, у вегетаріанців ризик розвитку раку на 40% нижчий, ніж у м'ясоїдів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Калістрата та його воїнів.

Батько Калістрата був християнином та виховав сина у вірі до Господа. Сам Калістрат служив у війську. За те, що чоловік у вільний час постійно молився його схопили та хотіли примусити принести жертву язичницьким богам. Калістрат відмовився, його зашили в мішок та кинули в море.

За переказом, мішок розірвався, а чоловіка на берег винесли дельфіни. Це побачили 49 воїнів, які увіровали у Господа.

Калістрата та воїнів схопили, піддали жорстоким тортурам, від яких вони померли. Згодом на місці, де їх катували звели храм.

Іменини 27 вересня святкують Микола, Марк, Іван, Ян, Аристарх.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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