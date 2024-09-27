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27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 03:09  •  2904 просмотра

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27 сентября отмечается Всемирный день туризма и День туризма в Украине. История туризма достигает древних времен, а сегодня это развитая отрасль с разнообразными видами тематических путешествий.

Сегодня, 27 сентября, все любители путешествий могут присоединиться к празднованию Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине, пишет УНН.

Путешествия с целью отдыха существовали еще с древних времен. В частности, есть документальные свидетельства, что греки любили путешествовать в Египет, чтобы посмотреть на пирамиды.

Римляне за тысячи километров отправлялись, чтобы отдохнуть на термальных водах.

В XVII-ХѴІІІ  веках в Европе начали появляться предприимчивые люди, которые помогали другим организовывать дальние путешествия. Именно их можно назвать первыми менеджерами по туризму.

В 1841 году британец Томас Кук организовал первое коммерческое туристическое путешествие для 500 человек, а уже через два года основал туристическое общество.

Тогда туризм был привилегией исключительно богатых людей. Ситуация начала меняться в середине ХХ века, когда ради развития отрасли туристические операторы, поставщики транспортных услуг начали активное сотрудничество.

В 1946 году был создан Международный союз официальных туристических организаций. В 1970 году он был трансформирован во Всемирную туристическую организацию, устав которой был принят именно 27 сентября.

Современный туризм - это не просто путешествие в другую страну, поездка на море или путешествие в горы. Туроператоры предлагают много видов тематических путешествий. В частности, есть гастрономический, культурный, медицинский, экологический, спортивный туризм и тому подобное.

С 1998 года указом президента был учрежден День туризма в Украине, который так же отмечается 27 сентября.

Приобщиться к Всемирному дню туризма можно, например, поездкой в Чехию на празднование Дня чешского пива.

Впервые о чешском пиве упоминается в документах XI века, в 1088 году князь Бржетислав распорядился выдать несколько мешков хмеля монахам для варки пива в крепости Вышеграда. А в 1188 году упоминается пивоварня в городе Брно, это самые первые сведения о таком заведении на территории Чехии. Первая школа пивоваров появилась в Чехии еще в XVIII веке.

Долгое время в Чехии действовало «правило мили», для того, чтобы не создавать друг другу конкуренцию, пивоварни должны были находиться на расстоянии не менее одной мили друг от друга. Некоторые пивовары вынуждены были селиться на дальних окраинах городов, а если напиток был надлежащего качества, численность населения здесь стремительно увеличивалась.

Чехия уже много лет подряд является мировым лидером по потреблению пива на душу населения в год - около 150 литров. В Украине, кстати, этот показатель колеблется в пределах 60 литров.

Также 27 сентября начинается Всемирная неделя без мяса. Событие, которое сейчас наиболее популярно в США, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии, в 2013 году начали активистки Лейни Брейчер и Мелисса Хоббс.

В эту неделю все желающие могут сознательно отказаться от потребления мяса, проводятся различные мероприятия, во время которых людей убеждают в преимуществах вегетарианства.

Сейчас 70% вегетарианцев в мире это жители Индии. Согласно некоторым исследованиям, у вегетарианцев риск развития рака на 40% ниже, чем у мясоедов.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Калистрата и его воинов.

Отец Калистрата был христианином и воспитал сына в вере к Господу. Сам Калистрат служил в армии. За то, что мужчина в свободное время постоянно молился его схватили и хотели заставить принести жертву языческим богам. Калистрат отказался, его зашили в мешок и бросили в море.

По преданию, мешок разорвался, а мужчину на берег вынесли дельфины. Это увидели 49 воинов, которые уверовали в Господа.

Калистрата и воинов схватили, подвергли жестоким пыткам, от которых они умерли. Впоследствии на месте, где их пытали возвели храм.

Именины 27 сентября празднуют Николай, Марк, Иван, Ян, Аристарх.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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