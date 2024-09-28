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Митників звинувачують у незаконному звільненні від сплати 110 млн грн

Митників звинувачують у незаконному звільненні від сплати 110 млн грн

Київ • УНН

 • 97906 перегляди

Прокуратура Сумщини направила до суду справу проти п'яти митників. Їх звинувачують у неправомірному звільненні підприємства від сплати 110 млн грн митних платежів через неналежне виконання обов'язків.

Сумська прокуратура звинувачує митників у безпідставному звільненні підприємця від 110 млн грн митних платежів. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

Деталі

Сумська обласна прокуратура завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти щодо чотирьох головних державних інспекторів митного поста "Центральний" у Сумах та одного інспектора з митного поста "Велика Писарівка".

Слідство виявило, що обвинувачені, не перевіривши законність застосування митних пільг, звільнили Товариство з обмеженою відповідальністю від сплати митних зборів та податку на додану вартість. Вони неправомірно застосували преференцію, що набула чинності лише з 1 квітня 2022 року, в той час як товари були ввезені на митну територію України до цієї дати.

Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків митників державний бюджет України зазнав втрат у розмірі 110 млн грн. Досудове розслідування здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань у Полтаві.

Підприємця на Сумщині засуджено до 10 років за розкрадання 1,5 млн грн03.09.24, 06:07 • 32076 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ЕкономікаКримінал та НП
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