Таможенников обвиняют в незаконном освобождении от уплаты 110 млн грн

Сумская прокуратура обвиняет таможенников в безосновательном освобождении предпринимателя от 110 млн грн таможенных платежей. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Сумская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении четырех главных государственных инспекторов таможенного поста "Центральный" в Сумах и одного инспектора с таможенного поста "Великая Писаревка".

Следствие обнаружило, что обвиняемые, не проверив законность применения таможенных льгот, освободили Общество с ограниченной ответственностью от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. Они неправомерно применили преференцию, вступившую в силу только с 1 апреля 2022 года, в то время как товары были ввезены на таможенную территорию Украины до этой даты.

Вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей таможенников государственный бюджет Украины понес потери в размере 110 млн грн. Досудебное расследование осуществлялось следователями Государственного бюро расследований в Полтаве.

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