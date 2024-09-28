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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Таможенников обвиняют в незаконном освобождении от уплаты 110 млн грн

Таможенников обвиняют в незаконном освобождении от уплаты 110 млн грн

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 01:26  •  1614 просмотра

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Прокуратура Сумщины направила в суд дело против пяти таможенников. Их обвиняют в неправомерном освобождении предприятия от уплаты 110 млн грн таможенных платежей из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

Сумская прокуратура обвиняет таможенников в безосновательном освобождении предпринимателя от 110 млн грн таможенных платежей. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Сумская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении четырех главных государственных инспекторов таможенного поста "Центральный" в Сумах и одного инспектора с таможенного поста "Великая Писаревка".

Следствие обнаружило, что обвиняемые, не проверив законность применения таможенных льгот, освободили Общество с ограниченной ответственностью от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. Они неправомерно применили преференцию, вступившую в силу только с 1 апреля 2022 года, в то время как товары были ввезены на таможенную территорию Украины до этой даты.

Вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей таможенников государственный бюджет Украины понес потери в размере 110 млн грн. Досудебное расследование осуществлялось следователями Государственного бюро расследований в Полтаве.

Предприниматель на Сумщине приговорен к 10 годам за хищение 1,5 млн грн3 сентября 2024, 03:07 • 31651 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ЭкономикаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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