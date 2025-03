В США утвердили рекомендации по вакцине от COVID-19

“Я с гордостью подписал рекомендацию Консультативного комитета по практикам иммунизации об использовании разработанной компанией Pfizer вакцины от COVID-19 для лиц 16 лет и старше”, — сказал Редфилд.

Сообщение об этом также появилось на странице CDC в Twitter: “CDC принял рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) по первой разрешенной вакцины COVID19 для людей в возрасте от 16 лет. Сначала следует сделать прививку медицинскому персоналу и жителям заведений долгосрочного ухода”.

В субботу Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) США в составе 11 экспертов единогласно рекомендовал вакцину для прививки американцев в возрасте 16 лет и старше.

В пятницу Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов в чрезвычайном порядке разрешило использование вакцины.

Как сообщал УНН, завод Pfizer в штате Мичиган уже начал отправку первой партии вакцины от COVID-19 в распределительные центры в США. Вакцинацию планируют начать сегодня.

CDC has accepted the Advisory Committee on Immunization Practices "(ACIP) recommendation of the first authorized # COVID19 vaccine for people 16 years and older. Healthcare personnel and long-term care facility residents should be vaccinated first. More: https://t.co/cYJxH31I3F pic.twitter.com/rBioalKbbP

— CDC (@CDCgov) December 13, 2020