У США трьох учнів заарештували за підозрою в підготовці вибуху в школі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Лонг-Айленді (штат Нью-Йорк) трьох 16-річних підлітків заарештували за підозрою в підготовці вибуху бомби в школі, де вони навчаються. Про це пише New York Post з посиланням на місцевий поліцейський департамент, повідомляє УНН.
Підозрювані обговорювали свій план, коли їхали на автобусі додому в середу, 1 травня. Їхню розмова почули відразу декілька учнів, які повідомили про це шкільного адміністратора. Він, відповідно, передав цю інформацію в поліцію.
Під час обшуків вдома у підлітків поліцейські виявили книгу, в якій розповідається про те, як в домашніх умовах виготовити вибухові пристрої. Втім, будь-яких бомб поліцейські не знайшли.
На початку осені 2018 року в США заарештували п’ятьох членів радикальної ісламістської групи, які звинувачуються в підготовці нападів на школи і поліцейських. Причому в атаках вони планували використовувати дітей, яких в тому числі навчали стріляти по людях.
Як повідомляв УНН, у США колишній лейтенант Берегової охорони планував напади “найбільші в історії країни”.