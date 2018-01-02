У США спрогнозували, як росіяни воювали б із рівним за силою супротивником

КИЇВ. 2 січня. УНН. Аналітична американська компанія RAND, яка спеціалізується на питаннях оборони та національної безпеки США, запропонувала викладку провідних характеристик способу ведення збройними силами Росії бойових дій проти рівного, або майже рівного військового супротивника. Про це йдеться у відповідній публікації, оприлюдненій на сайті компанії, передає УНН.