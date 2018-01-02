У США спрогнозували, як росіяни воювали б із рівним за силою супротивником
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Аналітична американська компанія RAND, яка спеціалізується на питаннях оборони та національної безпеки США, запропонувала викладку провідних характеристик способу ведення збройними силами Росії бойових дій проти рівного, або майже рівного військового супротивника. Про це йдеться у відповідній публікації, оприлюдненій на сайті компанії, передає УНН.
На думку авторів, у випадку гіпотетичного конфлікту Росії із США, однією з країн Європи, або Китаєм, Москва прийняла б наступні міри:
• Росія захищатиме свою територію та уникатиме прямого зіткнення з рівним, або майже рівним за силою військовим супротивником за допомогою оборонних систем і ударних озброєнь з розширеним ударним радіусом.
• З огляду на слабкість неядерних збройних сил Росії у тривалому протистоянні з рівним або майже рівним військовим супротивником, Росія спробує використати стратегію непрямих дій та асиметричні відповіді у різних вимірах ведення бою.
• Росія може вдатись до погроз використання, або ж - до використання своєї ядерної зброї у відповідь на неядерну атаку, яка загрожуватиме підірвати контроль правлячого режиму над державою, або ж нестиме загрозу ядерним силам Росії, як чиннику стримування.
• Кілька російських військових операцій передбачали оперативні, скоординовані несподівані удари (coup de main) з метою досягнути цілей війни у дуже короткий проміжок часу; цей наголос, ймовірно, залишиться актуальним і надалі, особливо в попередньо спланованих операціях.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: The Washington Post: Javelin для України змусять Путіна взяти паузу
• Нещодавні реформи привели до значного збільшення частки наземних компонентів Збройних сил Росії в більш високого ступеня готовності до непередбачених обставин, а також скорочення загальної кількості одиниць..
• На суходолі, російська тактика, ймовірно, відображатиме наголос на масованих непрямих обстрілах (особливо з далекої відстані), результатами яких будуть користатись високомобільні бойові одиниці з істотною вогневою потужністю.
На думку, RAND, подібний конфлікт міг би виникнути "або внаслідок непорозуміння, або у випадку змін на чолі країни, внаслідок яких до влади прийшла б більш агресивна, менш обережна група політичних, чи військових лідерів у будь-якій із зазначених країн".
Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Державний департамент надав ліцензію на продаж Україні потужних снайперських гвинтівок. Пізніше у зовнішньополітичному відомстві США також заявили про готовність надати Україні потужніші оборонні озброєння.