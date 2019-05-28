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У США сказали, що думають про призначення Богдана главою АП

У США сказали, що думають про призначення Богдана главою АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський справив хороше враження на делегацію США під час інавгурації. Американські представники не давали йому порад щодо призначень в апарат, але нагадали про важливість авторитету та іміджу Президента. Про це під час брифінгу повідомив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, відповідаючи на питання журналіста щодо призначення Андрія Богдана главою АП, передає кореспондент УНН.

"Ми були дуже вражені заявленою прихильністю Президента Зеленського реформам в Україні, боротьбі з корупцією, створення керівництва, яке відповідає інтересам народу України. Він дуже ясно говорив про це під час обговорень, які делегація США провела з ним під час інавгурації. Під час наших зустрічей з Президентом Зеленським ми також ясно дали зрозуміти, що йому необхідно приділяти пильну увагу своєму авторитету і своій здатності виконувати ті завдання, які українські виборці для нього прописали", - сказав Волкер.

Він нагадав, що в другому турі виборів Президента за Зеленського проголосувало 73% виборців, і зазначив, що це говорить про дуже високі очікування від нового Глави держави.

"При цьому він повинен звертати увагу на те, який образ він може створити, які повідомлення він може донести ... У нас не було ніяких конкретних рекомендацій щодо окремих осіб, тому що ми зосереджені на принципах, на управлінні і на політиці, яку він виконує. Президент Зеленський заявив, що він прихильний реформам в Україні, боротьбі з корупцією, реформуванню системи правосуддя, верховенства закону, і ми повністю підтримуємо ці принципи, цю політику і сподіваємося продовжити співпрацю з ним", - додав дипломат, відповідаючи на питання журналіста щодо того, чи радив він Зеленському не призначати Богдана.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою АП.

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