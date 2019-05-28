В США сказали, что думают о назначении Богдана главой АП

“Мы были очень впечатлены заявленной приверженностью президента Зеленского реформам в Украине, борьбе с коррупцией, созданию руководства, которое отвечает интересам народа Украины. Он очень ясно говорил об этом во время обсуждений, которые делегация США провела с ним во время инаугурации. В ходе наших встреч с Президентом Зеленским мы также ясно дали понять, что ему необходимо уделять пристальное внимание своему авторитету и своей способности выполнять те задачи, которые украинские избиратели для него прописали”, - сказал Волкер.

Он напомнил, что во втором туре виборов за Зеленского проголосовало 73% избирателей, и отметил, что это подразумевает очень высокие ожидания от нового главы государства.

“При этом он должен обращать внимание на то, какой образ он может создать, какие сообщения он может донести... У нас не было никаких конкретных рекомендаций относительно отдельных лиц, потому что мы сосредоточены на принципах, на управлении и на политике, которую он выполняет. Президент Зеленский заявил, что он привержен реформам в Украине, борьбе с коррупцией, реформированию системы правосудия, верховенства закона, и мы полностью поддерживаем эти принципы и эту политику и надеемся продолжить сотрудничество с ним”, — добавил дипломат, отвечая на вопрос журналиста относительно того, советовал ли он Зеленскому не назначать Богдана.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.