У США прокоментували звинувачення на адресу російських хакерів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Звинувачення на адресу російських хакерів, висунуті американською владою, свідчать про намір США рішуче боротися з кіберзлочинністю. З такою заявою виступив на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.
“Ця дія демонструє прихильність США виявлення кіберзлочинців і залученню їх до відповідальності незалежно від того, де вони знаходяться,” — сказав офіційний представник президента.
Ш.Спайсера зазначив, що дії мін’юсту “підкреслюють важливість міжнародного співробітництва для кіберрежиму”. Йдеться про “вироблені на законних підставах дії” США.
Нагадаємо, міністерство юстиції США офіційно висунуло проти співробітників ФСБ Дмитра Докучаєва та Ігоря Сущини звинувачення у крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo.
Американський Мін’юст вважає, що офіцери ФСБ Д.Докучаєв і І.Сущин за допомогою двох хакерів отримали доступ до акаунтів російських журналістів і урядовців з Росії та США.