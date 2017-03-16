В США прокомментировали обвинения в адрес российских хакеров

"Это действие демонстрирует приверженность США к выявлению киберпреступников и привлечению их к ответственности независимо от того, где они находятся", - сказал официальный представитель президента.

Ш.Спайсер отметил, что действия Минюста "подчеркивают важность международного сотрудничества для киберрежима". Речь идет о "произведенных на законных основаниях действия" США.

Напомним, министерство юстиции США официально выдвинуло против сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина обвинения в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.

Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Д.Докучаев и И.Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и чиновников из России и США.