В США прокомментировали обвинения в адрес российских хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Обвинения в адрес российских хакеров, выдвинутые американскими властями, свидетельствуют о намерении США решительно бороться с киберпреступностью. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН.
"Это действие демонстрирует приверженность США к выявлению киберпреступников и привлечению их к ответственности независимо от того, где они находятся", - сказал официальный представитель президента.
Ш.Спайсер отметил, что действия Минюста "подчеркивают важность международного сотрудничества для киберрежима". Речь идет о "произведенных на законных основаниях действия" США.
Напомним, министерство юстиции США официально выдвинуло против сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина обвинения в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.
Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Д.Докучаев и И.Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и чиновников из России и США.