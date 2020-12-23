У справі про держзраду в "Укроборонпромі" вбачають комерційні інтереси СБУ

"З моєї точки зору, йдеться все-таки про перерозподіл фінансових потоків і сфер впливу", - каже він.

Боротьба за контроль над "Укроборонпромом" триває давно, продовжив фахівець.

"Триває конфлікт між групами впливу. От, власне, з цим і можуть бути пов’язані всі ті події, які відбуваються навколо і всередині самого "Укроборонпрому", - говорить Снєгирьов.

Водночас, залучення спецпризначевців "Альфа" на обшук в "Укроборонпромі" (3 грудня) фахівець пояснив психологічним тиском.

"У мене припущення, що залучення спецпризначенців – це елемент психологічного тиску, як об’єкту оперативної розробки", - коментує він.

Снєгирьов додав, що СБУ часто вдається до такої практики. Викорінити це допоможе прийняття ЗУ "Про Службу безпеки України", вважає фахівець.

"За дивним збігом обставин кількість українських співробітників спецслужб перевищує аналогічну кількість кількох європейських країн взятих разом. Однак щодо ефективності роботи цієї структури є великі питання, не зважаючи на постійне збільшення фінансування цієї структури. Тож нам треба врешті-решт прийняти закон, і чітко виписати алгоритм дій співробітників СБУ", - резюмував він.

Нагадаємо, 03 грудня СБУ провела обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті", звинувачуючи посадовців і компанію-агента Raviana у держзраді. Втім, версії СБУ спростовує службова записка "Укрспецекспорту", що випадково потрапила у ЗМІ ще у серпні.

У Раді також не поспішають довіряти версіям СБУ.

Водночас УНН дослідив, що кримінальне провадження СБУ проти "Укрспецекспорту" та його агента Raviana може мати замовний характер. Прямим конкурентом Raviana є компанія Trojans, яка у 2014 році, за сприяння Служби зовнішньої розвідки, витиснула Raviana з ринку України і стала монополістом за напрямком співробітництва із Пакистаном. Аж поки на початку 2020 року на ринку знов не з’явилася Raviana і не почала конкурувати Trojans.

До речі, СБУ також розслідувала держзраду проти бенефіціара Trojans, але за невідомих обставин закрила справу напередодні відкриття слідства проти Raviana.