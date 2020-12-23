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По делу о госизмене в "Укроборонпроме" видят коммерческие интересы СБУ

Киев • УНН

 • 18871 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело", историк Дмитрий Снегирев объясняет громкие активности СБУ в "Укроборонпроме" желанием переделить финансовые потоки и сферы влияния. Такое мнение он озвучил в комментарии УНН.

По делу о госизмене в "Укроборонпроме" видят коммерческие интересы СБУ

"С моей точки зрения, речь идет все же о перераспределении финансовых потоков и сфер влияния", - говорит он.

Борьба за контроль над "Укроборонпромом" продолжается давно, продолжил специалист.

"Продолжается конфликт между группами влияния. Вот, собственно, с этим и могут быть связаны все те события, которые происходят вокруг и внутри самого "Укроборонпрома", - говорит Снегирев.

В то же время, привлечение спецпризначевцев "Альфа" на обыск в "Укроборонпроме" (3 декабря) специалист объяснил психологическим давлением.

"У меня предположение, что привлечение спецназовцев - это элемент психологического давления, как объекта оперативной разработки", - комментирует он.

Снегирев добавил, что СБУ часто прибегает к такой практике. Искоренить это поможет принятие ЗУ "О Службе безопасности Украины", считает специалист.

"По странному стечению обстоятельств количество украинских сотрудников спецслужб превышает аналогичное количество нескольких европейских стран вместе взятых. Однако по эффективности работы этой структуры есть большие вопросы, несмотря на постоянное увеличение финансирования этой структуры. Поэтому нам надо в конце концов принять закон, и четко выписать алгоритм действий сотрудников СБУ", - резюмировал он.

Напомним, 3 декабря СБУ провела обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте", обвиняя чиновников и компанию-агента Raviana в госизмене. Впрочем, версии СБУ опровергает служебная записка "Укрспецэкспорта", которая случайно попала в СМИ еще в августе.

В Раде также не спешат доверять версиям СБУ.

В то же время, УНН исследовал, что уголовное производство СБУ против "Укрспецэкспорта" и его агента Raviana может иметь заказной характер. Прямым конкурентом Raviana является компания Trojans, которая в 2014 году, при содействии Службы внешней разведки, вытеснила Raviana с рынка Украины и стала монополистом по направлению сотрудничества с Пакистаном. Пока в начале 2020 года на рынке вновь не появилась Raviana и не стала конкурировать Trojans.

Кстати, СБУ также расследовала госизмену против бенефициара Trojans, но при неизвестных обстоятельствах закрыла дело накануне открытия следствия против Raviana.

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