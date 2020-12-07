В “Укрспецекспорті” назвали обшук СБУ неадекватним

"03 грудня Служба безпеки України, з залученням підрозділу спеціального призначення "Альфа", провела обшуки в Державній Компанії "Укрспецекспорт". Одразу відзначимо, що жодних терористів в приміщеннях державної Компанії не спостерігалось, а відтак характер і спосіб проведення слідчих дій явно не відповідав реальній загрозі безпеки країни, яку намагалося продемонструвати СБУ. Складно сказати, в чому зацікавленість слідства була більше: вилучити необхідні документи для перевірки своїх суб'єктивних даних або ж створити громадський і геополітичний резонанс", - зазначили в компанії.

На користь останньої версії, вказує "Укрспецекспорт", свідчить той факт, що дозвіл на обшук СБУ отримала ще 18 листопада і два тижні вичікувала призначення нового керівника ГК "Укроборонпром" для його реалізації.

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"Подібні сценарії використовуються тоді, коли відбувається переділ ринку або ж в силовий метод намагаються впливати на кадрову політику компанії. У зв'язку з чим ДК "Укрспецекспорт" наполегливо рекомендує всім зацікавленим і причетним особам утриматися від будь-яких рішень і заяв до моменту підтвердження або спростування версій СБУ.

Сьогодні, підкреслимо, ці домисли та роздуми не підтверджені ані реальними фактами, ані проведеною експертизою. СБУ таку не призначала, як і не проявляла до цього ініціативи отримати архівні документи ДК "Укрспецекспорт" у звичайний спосіб, не блокуючи при цьому роботу компанії під виглядом розкриття неабиякої державної зради. Надлишковий пафос процесу спостерігається і в спробі "домалювати" збитки державі, які начебто виявила СБУ. В ухвалі суду повідомляється про начебто збиток у 36 млн доларів, а на сайті Служби безпеки ця сума вже "округлюється" до 100 млн доларів", - зазначили в державній компанії.

Там розповіли, що СБУ звинувачує одного з агентів “Укрспецекспорту” у підривній діяльності, яка, на думку слідчих, полягала у тому, що цей агент забезпечив перемогу України лише в трьох з шести пакистанських тендерах. Водночас в ГК “Укрспецекспорт” є і інша версія. Агент, який супроводжував вказані тендери, став конкурентом іншого агента, який з часів президента Віктора Януковича займав монопольне положення на цьому напрямку і сам визначав цінову політику від імені держави. Подробиці на сайті компанії.